Al Arabiya: США и Иран обсуждают предварительное соглашение по ядерной программе

Катар и Пакистан предложили новый план урегулирования, который может способствовать возобновлению переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

Как сообщает Al Arabiya со ссылкой на источники, согласно предложению, США согласились допустить обогащение урана в Иране до 3,67%, а также рассматривают возможность разблокировки иранских активов на сумму от 6 до 9 млрд долларов в случае достижения соглашения.

Кроме того, стороны обсуждают возвращение инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Иран, снижение уровня обогащения урана и привлечение третьей страны для работы с запасами высокообогащенного урана.

Предложенный план также предусматривает открытие Ормузского пролива и снятие морской блокады.