«У меня сжалось сердце»: 11-летний Мухтар, который пытался спасти флаг от сильного ветра - ВИДЕО
Мальчик, попытавшийся спасти срывающийся со столба флаг, рассказал о своих эмоциях в тот день.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на «Xəzər TV», этим мальчиком оказался 11-летний Мухтар Сафарли.
Мухтар рассказал, что в тот день увидел из окна, как ветер едва не уносит флаг, и у него сжалось сердце.
Кадры с его участием снял и выложил в сеть совершенно незнакомый человек.
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