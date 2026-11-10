«У меня сжалось сердце»: 11-летний Мухтар, который пытался спасти флаг от сильного ветра - ВИДЕО

Мальчик, попытавшийся спасти срывающийся со столба флаг, рассказал о своих эмоциях в тот день.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на «Xəzər TV», этим мальчиком оказался 11-летний Мухтар Сафарли.

Мухтар рассказал, что в тот день увидел из окна, как ветер едва не уносит флаг, и у него сжалось сердце.

Кадры с его участием снял и выложил в сеть совершенно незнакомый человек.

Подробнее - в видеоматериале: