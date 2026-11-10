 Переговоры РФ, США и Украины в Абу-Даби возобновились после перерыва- ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
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Переговоры РФ, США и Украины в Абу-Даби возобновились после перерыва- ОБНОВЛЕНО

Редакция 1news15:22 - Сегодня
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Переговоры РФ, США и Украины в Абу-Даби возобновились после перерыва- ОБНОВЛЕНО

Трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби возобновились после перерыва, который продлился около 40 минут. 

Об этом ТАСС сообщил источник.

Встреча проходит в закрытом формате. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую — руководитель Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров.

По словам источника ТАСС, США дали понять, что могут оказать помощь в восстановлении Украины после завершения конфликта.

«США дали понять, что могут помочь с этим в случае успешного урегулирования», — сказал собеседник агентства.

Между тем, по данным Axios, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и переговорщик Джаред Кушнер намерены использовать переговоры для выработки конкретных решений по урегулированию конфликта. 

«Это попытка добиться значительного прогресса в направлении сделки и преодолеть разногласия», — приводит портал слова собеседника.

По его словам, Уиткофф и Кушнер хотят сформулировать решения, которые, по их мнению, должны принять Москва и Киев для завершения конфликта.

Как отмечает Axios, на протяжении последних двух недель американские представители ежедневно проводили телефонные переговоры с российскими и украинскими чиновниками в рамках подготовки к встрече. По итогам переговоров в Абу-Даби Уиткофф и Кушнер могут отправиться в Москву, а затем в Киев.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что переговоры будут посвящены гарантиям безопасности.

12:28

В Абу-Даби началась встреча делегаций Украины, США и России.

Об этом сообщает ТАСС.

Стороны будут обсуждать не прекращение войны, а послевоенные гарантии безопасности.

11:15

Трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной в Абу-Даби начнутся сегодня в 11:50 по бакинскому времени.

Об этом ТАСС сообщил источник.

Консультации пройдут 10–11 ноября. Российская делегация состоит из 11 человек. Ее возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В состав группы также вошли заместители министра иностранных дел Сергей Рябков и Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Игорь Костюков и заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигаловский.

США на переговорах представляют специальный посланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Украинскую делегацию возглавляет руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. В переговорную группу также вошли глава офиса президента Кирилл Буданов, его первый заместитель Сергей Кислица и руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

Переговоры в Абу-Даби будут посвящены вопросам гарантий безопасности России и Украины. Речь идет о взаимных обязательствах сторон, детали которых планируется обсудить в закрытом формате.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с главой МИД Перу Карлосом Эспиносой заявил, что вопросы безопасности России, Украины и всего региона станут первым пунктом повестки встречи. По его словам, Москва приветствует такой подход.

Лавров также пояснил, что в ходе нынешнего раунда стороны должны согласовать принципы, которые впоследствии будут утверждены в рамках полноценного урегулирования конфликта.

Госсекретарь США Марко Рубио назвал гарантии безопасности Украины одной из главных тем переговоров.

Перед трехсторонней встречей спецпредставители США проведут переговоры с представителями НАТО, Евросоюза и Украины. Как сообщил Джаред Кушнер в соцсети X, стороны обсудят вопросы европейской безопасности и будущего Украины.

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