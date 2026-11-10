Кадры спасения 20-летнего парня, упавшего в море в Баку - ВИДЕО

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о том, что на территории Приморского национального парка в Сабаильском районе Баку человек оказался в беспомощном состоянии в море.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в МЧС.

В связи с полученной информацией на место происшествия незамедлительно была привлечена водолазно-поисковая группа «Бакинский бульвар» Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасанию на водах МЧС.

Алиев Мадет Фархад оглу, 2006 года рождения, по неосторожности упавший в море и оказавшийся в беспомощном состоянии на камнях, был эвакуирован водолазами.