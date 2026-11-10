В Баку закрывают институт легочных заболеваний - причина

Научно-исследовательский институт легочных заболеваний закрывается на ремонт.

Как передает 1news.az, по данным BAKU.WS, принято решение о временном переносе деятельности института по другому адресу. С этой целью планируется выбрать одно из зданий, находящихся на балансе Министерства здравоохранения — в поселке Мардакян или Сарай.

Пациенты, находившиеся в учреждении, уже переведены по новому адресу. В ближайшее время в здании начатся ремонтные работы.

Отметим, что в поселке Сарай функционирует противотуберкулезная больница модульного типа, а в поселке Мардакян расположен Легочно-туберкулезный диспансер №9.