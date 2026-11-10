Дорожная полиция обратилась к возвращающимся из регионов водителям - ВИДЕО

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) обратилось к водителям, возвращающимся из поездок.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в ГУГДП.

В связи с завершением праздничных дней дорожная полиция призвала водителей, возвращающихся из регионов в столицу и по другим направлениям, быть более внимательными на дорогах:

«В частности, при возвращении необходимо учитывать интенсивность транспортного потока, не допускать спешки и воздерживаться от опасных маневров обгона.

Один из ключевых моментов, на который водителям следует обратить внимание при возвращении из дальних поездок, — это усталость.

Не стоит забывать, что усталость за рулем приводит к рассеиванию внимания, увеличению времени реакции и может стать причиной тяжелых дорожно-транспортных происшествий.

Главное управление Государственной дорожной полиции рекомендует водителям делать регулярные перерывы во время поездки и не управлять автомобилем в сонном или уставшем состоянии.

Помните, главная цель - добраться до пункта назначения не быстро, а в целости и сохранности!», - отмечается в обращении.