Дорожная полиция обратилась к возвращающимся из регионов водителям - ВИДЕО
Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) обратилось к водителям, возвращающимся из поездок.
Как передает 1news.az, об этом сообщили в ГУГДП.
В связи с завершением праздничных дней дорожная полиция призвала водителей, возвращающихся из регионов в столицу и по другим направлениям, быть более внимательными на дорогах:
«В частности, при возвращении необходимо учитывать интенсивность транспортного потока, не допускать спешки и воздерживаться от опасных маневров обгона.
Один из ключевых моментов, на который водителям следует обратить внимание при возвращении из дальних поездок, — это усталость.
Не стоит забывать, что усталость за рулем приводит к рассеиванию внимания, увеличению времени реакции и может стать причиной тяжелых дорожно-транспортных происшествий.
Главное управление Государственной дорожной полиции рекомендует водителям делать регулярные перерывы во время поездки и не управлять автомобилем в сонном или уставшем состоянии.
Помните, главная цель - добраться до пункта назначения не быстро, а в целости и сохранности!», - отмечается в обращении.