В Азербайджане высота снежного покрова достигла 33 см
Обнародована фактическая погода на 10 ноября.
Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.
Отмечается, что на территории страны сохранилась дождливая погода. Местами осадки носили интенсивный характер, а в горных районах выпал снег.
Высота снежного покрова составила: в Кишчае (Шеки) — 33 см, Грызе — 31 см, Сарыбаше (Гах), Алибеке (Закатала) и Шахдаге — 28 см, Лазе (Гусар) — 24 см, Хыналыге — 23 см, Кальвазе (Лерик) — 10 см, Шахбузе — 8 см, Гедабее— 6 см, Халтане и Алтыагадже — 3 см.
Количество выпавших осадков в Баку и на Абшеронском полуострове составило: в Пираллахи — 31 мм, Маштаге — 16 мм, Бина — 12 мм, Баку — 11 мм, Сумгайыте — 3 мм.
В районах республики выпало осадков: в Гейчае — 26 мм, Огузе — 21 мм, Губе — 15 мм, Габале — 12 мм,Астаре — 8 мм, Ярдымлы — 6 мм, Шамахе, Нефтчале, Лянкяране, Исмаиллы, Имишли, Билясуваре, Балакене,Кюрдамире, Сабирабаде, Бейлагане, Ордубаде, Гобустане, Мингячевире, Зердабе, Хачмазе и Шабране — от 1 до 5 мм.
9 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове дул северо-западный ветер. Максимальная скорость ветра достигала 26 м/с.
В Шахбузе, Ордубаде, Гейчае, Зердабе, Кишчае (Шеки), Шамахе и Лерике наблюдается туман. Дальность видимости ограничена до 500 метров.