Джевдет Йылмаз посетил павильон Азербайджана на COP31 - ФОТО
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Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз посетил павильон Азербайджана на COP31 в Анталье.
Как сообщает Report, он ознакомился с павильоном, а также встретился с министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями об азербайджано-турецких отношениях, текущем состоянии сотрудничества между двумя странами и его будущих перспективах.
Йылмаз подчеркнул важность использования Турцией в процессе подготовки к COP31 опыта Азербайджана при организации COP29 и выразил благодарность за оказанную в этой сфере поддержку.
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