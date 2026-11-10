Джевдет Йылмаз посетил павильон Азербайджана на COP31 - ФОТО

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз посетил павильон Азербайджана на COP31 в Анталье.

Как сообщает Report, он ознакомился с павильоном, а также встретился с министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями об азербайджано-турецких отношениях, текущем состоянии сотрудничества между двумя странами и его будущих перспективах.

Йылмаз подчеркнул важность использования Турцией в процессе подготовки к COP31 опыта Азербайджана при организации COP29 и выразил благодарность за оказанную в этой сфере поддержку.