 Трамп: ФБР расследует утверждения о шпионаже, связанные с главой Nvidia | 1news.az | Новости
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Трамп: ФБР расследует утверждения о шпионаже, связанные с главой Nvidia

Редакция 1news14:38 - Сегодня
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Трамп: ФБР расследует утверждения о шпионаже, связанные с главой Nvidia

Президент США Дональд Трамп заявил, что ФБР изучает некоторые аспекты скандала вокруг генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга.

Об этом сообщает Reuters.

Отвечая на вопрос о том, намерен ли он обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС утверждения о возможной связи женщины, с которой Хуанг состоял в отношениях, с китайской разведкой, Трамп ответил:

«Нет, не думаю. Возможно, председатель Си сам спросит меня об этом. Я очень хорошо знаю Дженсена. Считаю его очень честным человеком. Он создал замечательную американскую компанию».

По словам американского президента, ФБР изучает этот вопрос в несколько ином контексте.

«Мы разберемся. Насколько мне известно, ФБР занимается этим, и я думаю, что для него все закончится хорошо», — добавил Трамп.

Он также сообщил, что во время визита в Китай в мае не знал об отношениях Хуанга с этой женщиной.

«Сегодня я спросил его. Он категорически заявил, что ничего не знал о том, что эта женщина — шпионка. Я действительно ему верю», — заявил президент США.

Между тем, как пишет Politico, республиканцы намерены использовать скандал вокруг главы Nvidia для ужесточения ограничений на экспорт американских чипов в Китай.

По данным издания, отношения Хуанга с женщиной, подозреваемой в шпионаже, стали для ряда законодателей поводом выступить за усиление экспортного контроля в интересах национальной безопасности.

«Администрация президента США Дональда Трампа в целом поддерживает эту инициативу, и я надеюсь, что [закон о надзоре за искусственным интеллектом] и другие жесткие меры экспортного контроля будут приняты в рамках Закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону NDAA», — заявил сенатор-республиканец Джим Бэнкс.

Как отмечает Politico, высокопоставленные представители Республиканской партии уже вызвали Хуанга на закрытый брифинг, который должен состояться на следующей неделе. Это может стать началом расследования в отношении технологической компании. Член Палаты представителей США Брайан Маст, в свою очередь, заявил о готовности направить судебную повестку, чтобы обязать главу Nvidia явиться на встречу с законодателями.

В воскресенье совет директоров Nvidia сообщил о начале расследования в отношении Хуанга в связи с его отношениями с женщиной, обвиняемой в шпионаже. Сам Хуанг в электронном письме подтвердил романтические отношения с подозреваемой и подчеркнул, что берет на себя полную ответственность за свои действия. МИД Китая назвал утверждения о связях женщины с китайской разведкой клеветой.

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