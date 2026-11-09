Глава Nvidia признался в отношениях с предполагаемой китайской шпионкой: «Я должен извиниться перед семьей»

Сооснователь и бессменный руководитель одной из самых дорогих компаний мира Дженсен Хуанг остается на посту.

Совет директоров и Белый дом сохраняют ему доверие, Конгресс ждет объяснений.

29 октября Дженсен Хуанг говорил о ней как о клиенте. В интервью Bloomberg глава Nvidia назвал свои контакты с Элис Хуанг «совершенно нормальными» и связанными исключительно с делами компании Megaspeed, в которой она работала. Через десять дней, в воскресенье, 8 ноября, он разослал сотрудникам письмо, которое начиналось словами: «Я должен извиниться перед своей семьей и перед всеми вами».

«Я был неверен жене. Мои поступки причинили боль ей и нашим детям. Этому нет оправдания. Мне глубоко жаль», - написал 63-летний основатель Nvidia. Имени женщины в письме нет. Его называет The New York Times: по данным газеты, Хуанг признался совету директоров в интимной связи с Элис Хуанг, которую американские спецслужбы считают агентом китайской разведки.

Совет директоров в тот же день объявил о независимом расследовании. Его проведут независимые директора с привлечением внешних юристов, а сам Хуанг, по словам представителя компании Джона Риццо, в их выборе участвовать не будет. В заявлении совета говорится, что у него «нет оснований полагать», что национальная безопасность США или секреты Nvidia были скомпрометированы, однако проверка «изучит всю доступную информацию». Хуанг остается во главе компании. «Сегодняшние новости не замедлят Nvidia», - заявил Риццо.

Элис Хуанг, она же Хуан Лэ, - гражданка Китая, с Дженсеном Хуангом они не родственники. По данным NYT, в Китае она работала телерепортером и в нескольких крупных банках, а в 2023 году значилась управляющим директором Megaspeed - сингапурского оператора дата-центров, выделенного из китайской игровой компании. Megaspeed стала одним из крупнейших клиентов Nvidia в Юго-Восточной Азии: по подсчетам газеты, с июня 2024 года она закупила чипов более чем на $4,8 млрд. Министерство торговли США проверяет, не помогала ли компания переправлять в Китай ИИ-ускорители, экспорт которых туда ограничен. В Nvidia настаивают, что эти подозрения были «тщательно расследованы и опровергнуты».

На фото: CEO NVIDIA Дженсен Хуан и его жена Лори Хуан

Американские спецслужбы, как пишет NYT, начали следить за Элис Хуанг больше года назад в рамках проверки Megaspeed и обнаружили, что она переписывается с гражданином США. Им оказался глава Nvidia. Весной этого года, по данным газеты, под руководством госсекретаря Марко Рубио был подготовлен секретный меморандум, в котором утверждалось, что Министерство государственной безопасности КНР завербовало ее, чтобы выйти на Хуанга. The Wall Street Journal позднее сообщила, что подозрения в ее адрес есть у чиновников как минимум трех стран. Посольство Китая в Вашингтоне назвало обвинения «беспочвенными нападками и клеветой». Доказательства, на которых основаны выводы разведки, публично не представлены.

Президент Дональд Трамп, по данным NYT, узнал о наблюдении за Элис Хуанг около года назад и мер не принял. В воскресенье, отвечая журналистам во Флориде, он встал на сторону Хуанга. «Я не слышал, чтобы он сделал что-то плохое», - приводит слова президента газета. Трамп пообещал «непременно взять» главу Nvidia в предстоящую поездку в Китай, назвал его порядочным человеком, который «проделал потрясающую работу для нашей страны», а на вопрос, должен ли тот остаться на посту, ответил: «Думаю, да. О да, конечно».

На Капитолийском холме настроения другие. Председатели трех комитетов Палаты представителей - по иностранным делам, по разведке и специального комитета по Компартии Китая - республиканцы Брайан Маст, Рик Кроуфорд и Джон Муленар запросили у Хуанга закрытый брифинг на 18 ноября. Сенатор-демократ Элизабет Уоррен еще в октябре заявила, что Хуанг и совет директоров компании «должны Конгрессу ответы». Республиканец Майкл Маккол, вице-председатель комитета Палаты по внутренней безопасности, назвал историю «классическим ходом из методички КПК» и призвал приостановить поставки передовых ИИ-чипов в Китай.

Последние годы Хуанг был самым заметным сторонником смягчения экспортных ограничений и убеждал администрацию Трампа, что, если американские чипы не будут продаваться в Китае, этот рынок займут китайские производители. По данным Axios, ссылающегося на NYT, Элис Хуанг вербовали в том числе для того, чтобы она добивалась доступа Китая к передовым чипам Nvidia.

Хуанг женат с 1985 года. С Лори он познакомился в Университете штата Орегон, где она была одной из трех девушек в инженерной лаборатории на 250 человек. Студент, перескочивший через два класса школы и выглядевший, по собственному признанию, ребенком, добился места в ее группе и предложил по воскресеньям вместе делать домашние задания, пообещав, что она будет получать только высшие баллы. Другое обещание - стать главой компании к тридцати годам - он сдержал в 1993-м, основав Nvidia. О жене он не раз говорил, что именно она сделала это возможным. Сын и дочь Хуанга сегодня работают в Nvidia, зять - в отделе развития бизнеса.

В воскресном письме сотрудникам есть и такие строки: «Всю жизнь семья дарила мне любовь и поддержку. Они заслуживают моей честности и верности».