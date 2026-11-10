Иран разработал ракету «Ормуз»

Иранские специалисты разработали ракету "Ормуз", которая наводится на источники радиолокационного излучения и предназначена для поражения РЛС противника.

Об этом заявил советник командующего воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Али Балали.

"Ракета "Ормуз" разработана для противодействия радиолокационным системам и обладает способностью наводиться на источники радиолокационного излучения", - приводит его слова иранское агентство Fars.

По словам Балали, одно из направлений успехов иранских специалистов - разработка ракет, которые используют излучение РЛС для обнаружения и поражения радиолокационного оборудования противника. Это, как он отметил, показывает, что ракетная промышленность Ирана прошла этап воспроизводства существующих технологий и может создавать новое оружие с учетом потребностей поля боя.

Ракеты семейства "Ормуз" созданы на базе Fateh и были представлены в 2010-х годах: "Ормуз-1" оснащена пассивной головкой самонаведения на радиоизлучение, а "Ормуз-2" - активной радиолокационной головкой.

Источник: ТАСС