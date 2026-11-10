Садыр Жапаров выдвинул свою кандидатуру на пост президента Кыргызстана

Действующий глава кыргызского государства Садыр Жапаров уведомил Центризбирком о решении баллотироваться в президенты Кыргызстана.

Об этом ТАСС сообщили в ЦИК республики.

"Сегодня, 10 ноября, президент Кыргызской Республики Садыр Нургожоевич Жапаров обратился в Центральную комиссию по выборам и референдумам с заявлением о выдвижении своей кандидатуры на пост президента", - сказала представитель ЦИК.

Жапаров стал шестым по счету кандидатом, подавшим заявление в Центризбирком.

Ранее заявление об участии в выборах подали бывший член правления Российско-Киргизского фонда развития Аймен Касенов, бывший глава одного из районов Чуйской области Азамат Эсенбеков, экс-глава Финансовой полиции Сыймык Жапыкеев, бизнесмен Акай Кыдыров и лидер кыргызских коммунистов Исхак Масалиев.

Президентские выборы назначены на 27 января следующего года. Выдвижение кандидатов завершится 13 ноября, после чего начнется процедура их регистрации.