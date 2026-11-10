КСИР сообщил о возгорании двух танкеров в Ормузском проливе

Два танкера во вторник загорелись в Ормузском проливе после взрывов на маршруте, который не был разрешен Ираном.

Об этом сообщил отдел по связям с общественностью военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«Два нарушивших правила танкера на неразрешенном [Ираном] маршруте Ормузского пролива после мощного взрыва остановились и брошены горящими», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

По данным ВМС КСИР, один из танкеров, являющийся супертанкером, подорвался на морской мине. Второе судно, которое, как утверждается, при поддержке американских военных самолетов пыталось пройти по запрещенному маршруту, также оказалось вовлечено в инцидент и остановилось, охваченное сильным пожаром.

В ведомстве заявили, что суда отключили системы навигации и опознавания, наткнулись на «огненную стену» Ормузского пролива и были брошены у его южного побережья.

ВМС КСИР предупредили, что неразрешенный маршрут небезопасен, и заявили, что суда, сотрудничающие с американскими военными и пытающиеся пройти по нему, ждет аналогичная участь.