Лавров: Армения не подавала заявки на выход из ОДКБ и ЕАЭС

Армения не подавала официальной заявки на выход из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Заявка такая (на выход Армении из ОДКБ - прим. ТАСС) не поступала, как не поступала и заявка о выходе из Евразийского экономического союза", - сказал глава МИД России журналистам по итогам совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

Источник: ТАСС