Протекающая крыша и сломанные сиденья: состояние бакинского автобуса возмутило пассажиров - ВИДЕО

Техническое и санитарное состояние автобуса маршрута № 166 в Баку вызвало недовольство пассажиров.

Как сообщает Oxu.Az, в связи с этим были опубликованы видеокадры.

По словам пассажиров, крыша старого автобуса находится в плачевном состоянии, из-за чего во время дождя вода протекает прямо в салон и пассажирам приходится мокнуть.

Кроме того, в непригодное состояние пришли и сиденья транспортного средства.