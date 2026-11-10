Азербайджан, Грузия, Болгария и Турция подписали соглашение о «чистой энергии» — ФОТО

В Анталье в рамках COP31 подписано «Соглашение о стратегическом партнерстве между правительствами Азербайджанской Республики, Республики Болгария, Грузии и Турецкой Республики в сфере чистой энергии».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, документ подписали министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар, заместитель премьер-министра Грузии, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили и министр энергетики Болгарии Ива Петрова.

Соглашение направлено на развитие зеленого энергетического коридора «Азербайджан — Грузия — Турция — Болгария», укрепление региональных энергетических связей и диверсификацию маршрутов передачи. Документ предусматривает сотрудничество в области передачи и поставок чистой электроэнергии, определение необходимых условий для ее безопасной и бесперебойной транспортировки, а также совершенствование волоконно-оптической связи в рамках проекта.

Эта инициатива будет способствовать экспорту электроэнергии, вырабатываемой в Азербайджане за счет возобновляемых источников энергии, на рынки Турции и Европы, укреплению энергетической безопасности стран-партнеров и превращению нашей страны в межрегиональный электроэнергетический хаб.