КСИР представил новый подземный ракетный комплекс на фоне заявлений Трампа об ослаблении военного потенциала Ирана - ФОТО

Корпус стражей исламской революции (КСИР) представил новый подземный ракетный комплекс.

Как передает 1news.az, пресс-служба КСИР опубликовала кадры, на которых начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана и командующий ракетным подразделением КСИР осматривают туннели с баллистическими ракетами, боеголовками и мобильными пусковыми установками.

Во время осмотра Абдоллахи заявил, что применение современных ракет на поле боя станет для противника неожиданностью.