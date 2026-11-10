Рубио назвал абсурдными условия Ирана для завершения войны

США считают неприемлемыми условия, которые Иран выдвигает в рамках переговоров о прекращении войны, однако не исключают возможности достижения соглашения.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции в Париже по итогам встречи министров иностранных дел стран G7.

По словам Рубио, Тегеран заинтересован в заключении соглашения, однако выдвигаемые им требования Вашингтон считает абсурдными и несерьёзными.

При этом глава Госдепартамента отметил, что позиция Ирана ещё может измениться. Он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп готов поддержать договорённость, если она будет отвечать интересам сторон и не окажется невыгодной для Вашингтона.

Рубио также сообщил, что среди требований Тегерана — выплата репараций и предоставление крупных денежных сумм. США выступают против таких условий. По мнению госсекретаря, именно Иран должен выплачивать репарации, поскольку на протяжении длительного времени дестабилизирует ситуацию в регионе.