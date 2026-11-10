Зеленский: Переговоры между Украиной, США и Россией в Абу-Даби были конструктивными

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги первого дня трехсторонних переговоров между представителями Украины, США и России, состоявшихся в Абу-Даби.

Об этом Зеленский написал на своей странице в социальной сети.

По его словам, первый день переговоров начался с консультаций украинской делегации с европейскими и американскими партнерами. Затем состоялась трехсторонняя встреча с участием представителей России.

«Трехсторонний формат оказался конструктивным и весьма содержательным», — заявил президент Украины.

По словам Зеленского, на встрече обсуждались возможные гуманитарные меры, прежде всего освобождение пленных, а также гарантии безопасности для Украины и механизмы предотвращения повторения войны.

Он отметил, что особое внимание на переговорах было уделено необходимости снижения напряженности.

Президент Украины добавил, что дал переговорной группе конкретные поручения на следующий день. Планируется, что трехсторонние переговоры продолжатся 11 ноября, при этом будут поддерживаться контакты с представителями США и Европы.