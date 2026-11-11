Зеленский: на переговорах в Абу-Даби Россия завышала площадь Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Дании рассказал, что во время переговоров в Абу-Даби российская сторона завышала площадь Донбасса, находящуюся под ее оккупацией.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

По словам украинского лидера, верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич подтвердил корректность украинских оценок ситуации на поле боя.

Зеленский отметил, что это свидетельствует о том, что президент РФ Владимир Путин «живет в другом информационном пространстве, в другой реальности». Именно поэтому, по мнению украинского лидера, территориальные вопросы необходимо обсуждать на уровне глав государств.

«Конечно, он уверяет американцев: „Дайте мне месяц, два, три — и мы полностью оккупируем восточную часть Украины“. Я, конечно, тоже мог бы нарисовать ему картинку о полной оккупации, но это неправда. Это не реальность», — сказал Зеленский.