Создал сеть онлайн-ставок и заработал 7,5 лет лишения свободы - ВИДЕО

43-летний Гасан Себили, задержанный в ходе операции Главного управления по борьбе с киберпреступностью МВД против онлайн-азартных игр и ставок, предстал перед судом.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, он признан виновным по статьям 193-1.3.2, 244-1.2.2 и 244-1.2.4 Уголовного кодекса.

Выяснилось, что Г. Себили в течение 2025 года путем проведения различных финансовых операций добился сокрытия происхождения денежных средств на сумму 646 761,33 маната. Тем самым, обеспечив клиентам возможность играть в азартные игры на сайте онлайн-казино «7isles» и организовав проведение азартных игр с использованием интернет-ресурсов и информационно-телекоммуникационных сетей, он легализовал в крупном размере денежные средства на общую сумму 646 761,33 маната.

Приговором Сумгайытского суда по тяжким преступлениям Г. Себили приговорен к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы.