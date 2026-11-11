Иран выразил протест из-за предложения США выплатить до $20 млн за информацию о ядерной программе

Министерство иностранных дел Ирана выразило протест в связи с предложением США выплатить до $20 млн за информацию об иранской ядерной программе. Тегеран также направил соответствующие письма в ООН и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Как сообщает IRIB, письма направил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

«Министр иностранных дел Аббас Арагчи резко отреагировал на заявление Госдепартамента США о вознаграждении в размере до $20 млн за предоставление информации о ядерной программе Ирана», — говорится в сообщении.

В своем обращении глава иранского внешнеполитического ведомства назвал заявление Вашингтона «отвратительным и достойным сожаления».

Напомним, Госдепартамент США объявил вознаграждение в размере до $20 млн за информацию об иранской ядерной программе. Предложение также предусматривает возможность переселения информаторов и членов их семей.

Вознаграждение предлагается в рамках программы «Вознаграждение за справедливость» (Rewards for Justice, RFJ).