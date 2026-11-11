В Абу-Даби начался второй день трехсторонних переговоров между РФ, США и Украиной - ОБНОВЛЕНО

Второй день трехсторонних переговоров между РФ, США и Украиной начался в Абу-Даби за закрытыми дверями, без участия прессы.

Об этом ТАСС сообщил источник.

"Диалог идет за закрытыми дверями, без СМИ", - отметил собеседник агентства.

10:35

Трехсторонние переговоры представителей России, Украины и США в Абу-Даби продолжатся в 12:00 по местному времени (12:00 по Баку).

Первый день переговоров длился почти 4 часа.

Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. Также в нее вошли заместители главы МИД Сергей Рябков и Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский.

Делегацию Украины возглавлял глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров. В ее состав вошли глава офиса президента Украины Кирилл Буданов, его первый заместитель Сергей Кислица, глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, а также представители военного руководства.

Американскую сторону представляли спецпосланник президента Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и командующий европейским командованием ВС США и Верховный главнокомандующий НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.

Источник: РБК