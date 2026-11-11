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В Абу-Даби завершились переговоры России, США и Украины - ОБНОВЛЕНО

Редакция 1news14:43 - Сегодня
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В Абу-Даби завершились переговоры России, США и Украины - ОБНОВЛЕНО

В Абу-Даби завершился второй день трехсторонних переговоров России, США и Украины по урегулированию российско-украинского конфликта.

Встреча продлилась около двух часов и проходила в закрытом формате.

Переговоры начались 10 ноября. Первый день встречи продолжался 4,5 часа с учетом перерыва. Как сообщали источники РБК и ТАСС, делегации России и Украины общались на русском языке. Исходя из заявлений российских, американских, украинских и европейских представителей, главным вопросом на повестке было выстраивание архитектуры безопасности в Европе.

Politico со ссылкой на источники из числа американских чиновников ранее сообщило, что во второй день стороны обсудят территориальные вопросы, в том числе границы и линии разграничения, а также ряд других тем.

Госсекретарь США Марко Рубио назвал первый день переговоров «очень продуктивным», однако исключил возможность урегулирования конфликта в течение ближайших суток. Спецпосланник американского президента Джаред Кушнер, в свою очередь, заявил, что Вашингтон воодушевлен конструктивными дискуссиями и продолжает работать над созданием механизмов безопасности для достижения устойчивого мира в Европе.

Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский, украинскую - Рустем Умеров. Со стороны США в переговорах участвуют спецпосланник президента Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

Нынешний раунд стал первой трехсторонней встречей с февраля. Ранее представители России, Украины и США дважды встречались в Абу-Даби – 23-24 января и 4-5 февраля, а 17-18 февраля провели переговоры в Женеве.

Источник: РБК

12:47

Второй день трехсторонних переговоров между РФ, США и Украиной начался в Абу-Даби за закрытыми дверями, без участия прессы. 

Об этом ТАСС сообщил источник.

"Диалог идет за закрытыми дверями, без СМИ", - отметил собеседник агентства.

10:35

Трехсторонние переговоры представителей России, Украины и США в Абу-Даби продолжатся в 12:00 по местному времени (12:00 по Баку).

Первый день переговоров длился почти 4 часа.

Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. Также в нее вошли заместители главы МИД Сергей Рябков и Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский.

Делегацию Украины возглавлял глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров. В ее состав вошли глава офиса президента Украины Кирилл Буданов, его первый заместитель Сергей Кислица, глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, а также представители военного руководства.

Американскую сторону представляли спецпосланник президента Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и командующий европейским командованием ВС США и Верховный главнокомандующий НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.

Источник: РБК

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