На проспекте Бабека машина упала с моста на дорогу

Сегодня утром на пересечении проспекта Бабека и улицы Мухаммеда Хади в Низаминском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Об этом 1news.az сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.

«Один из легковых автомобилей перевернулся с моста на вспомогательную дорогу, в результате чего в направлении поселка Гюнешли возник затор.

В настоящее время сотрудники полиции принимают необходимые меры для ликвидации затора и регулирования движения транспорта», - говорится в сообщении.