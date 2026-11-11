В Агджабеди произошло смертельное ДТП.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, авария была зафиксирована 9 ноября в поселке Гюндарх (Гендарх) Агджабединского района.

Автомобиль марки Mercedes под управлением жителя Агдамского района Эльхана Ширинова сбил переходившего дорогу жителя поселка Гюндарх Эльмина Рустамова (1988 г.р.).

Получивший тяжелые телесные травмы различной степени тяжести пешеход сначала был доставлен в Агдамскую районную центральную больницу, а затем переведен в Мингячевирскую городскую центральную больницу. 38-летний мужчина скончался сегодня в больнице.

По факту ведется расследование.