В Азербайджане готовят новые механизмы защиты зарплат и отпусков

В Азербайджане разрабатываются новые механизмы для предотвращения сокрытия заработной платы и нарушения прав работников на отпуск.

Как передает 1news.az, об этом сообщил заместитель министра труда и социальной защиты населения Заур Алиев.

По его словам, в соответствии с новым механизмом выплата заработной платы будет отслеживаться через электронную систему. Зарплаты будут перечисляться на банковские счета, выбранные самими работниками:

«Система позволит выявлять случаи задержки зарплаты, выплаты сотруднику суммы меньшей, чем указано в договоре, а также сокрытия части заработка. Другие изменения касаются трудовых отпусков».

«Наряду с наличием у работника права на трудовой отпуск, должно быть обеспечено и фактическое использование этого права», - подчеркнул Заур Алиев.

По его словам, цель заключается в том, чтобы работники использовали право на отпуск не только для получения дополнительных денег, но и для отдыха, охраны своего здоровья и восстановления трудоспособности:

«Оба новшества пока находятся на стадии подготовки и обсуждения предложений».