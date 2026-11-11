Стало известно состояние здоровья тракториста, подорвавшегося на мине в Ходжавенде - ОБНОВЛЕНО

«11 ноября 2026 года около 12:30 в Физулинскую районную центральную больницу был госпитализирован мужчина 1984 года рождения, получивший ранение в результате взрыва мины на территории поселка Гырмызыбазар Ходжавендского района».

Об этом в ответ на запрос 1news.az сообщили в TƏBİB.

В сообщении также отмечается, что у него диагностированы травматическая ампутация нижней трети левого предплечья, со смещением перелом костей левого предплечья, со смещением перелом костей нижней трети левой голени, вывих сустава левой нижней конечности, а также ссадины в различных частях тела: «Пациенту были оказаны необходимые медицинские вмешательства, он был прооперирован».

14:46

11 ноября вблизи села Гырмызыбазар освобожденного от оккупации Ходжавендского района произошел инцидент с миной.

Как сообщает 1news.az, об этом распространили информацию пресс-службы Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и Агентства по разминированию (ANAMA).

Согласно информации, житель Бардинского района Исмаилов Искендер Адил оглу (1984 года рождения) на управляемом им тракторе подорвался на противотанковой мине. В результате инцидента Искендер Исмаилов получил различные телесные повреждения.

По данному факту в прокуратуре Ходжавендского района проводится расследование.