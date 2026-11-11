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В ООН консенсусом принята инициированная Азербайджаном резолюция по пропавшим без вести

Редакция 1news15:40 - Сегодня
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В ООН консенсусом принята инициированная Азербайджаном резолюция по пропавшим без вести

Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН консенсусом принял инициированную Азербайджаном резолюцию "Пропавшие без вести лица".

Как сообщает Report, об этом заявили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Документ под номером A/C.3/81/L.24 был принят 10 ноября на 41-м пленарном заседании Третьего комитета по социальным, гуманитарным и культурным вопросам в рамках 81-й сессии Генассамблеи ООН. Соавторами резолюции выступили 63 государства-члена, представляющие различные регионы мира.

Азербайджан впервые выдвинул эту инициативу в 2002 году, во время 57-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, и продолжает продвигать ее на протяжении многих лет.

Резолюция подтверждает предусмотренные международным гуманитарным правом обязательства в отношении пропавших без вести лиц, которые в соответствующих случаях дополняются нормами международного права прав человека.

В документе государства, являющиеся сторонами вооруженных конфликтов, призываются принимать все необходимые меры для предотвращения исчезновения людей и установления судьбы пропавших без вести.

В резолюции также указывается, что случаи исчезновения людей могут быть связаны с действиями, составляющими уголовное преступление. Подчеркивается необходимость положить конец безнаказанности за нарушения международного гуманитарного права и прав человека в отношении пропавших без вести лиц.

Государства призываются сотрудничать в решении связанных с пропавшими без вести вопросов, в том числе путем выявления, картографирования и сохранения мест захоронений. В этом контексте в резолюции впервые содержится прямое упоминание индивидуальных, коллективных и массовых захоронений.

В документ также включены новые положения, подчеркивающие важность решения проблемы пропавших без вести в рамках мирных и миростроительных процессов. Для установления их судьбы предлагается интегрировать этот вопрос в соответствующие процессы.

Кроме того, в резолюции выражается обеспокоенность тем, что мины, взрывоопасные пережитки войны и самодельные взрывные устройства препятствуют усилиям по установлению местонахождения пропавших без вести.

Генеральному секретарю ООН предлагается представить Совету ООН по правам человека и Генеральной Ассамблее всеобъемлющий доклад о выполнении резолюции.

Документ также предусматривает созыв неформального заседания Генеральной Ассамблеи высокого уровня с участием соответствующих структур ООН и наблюдателей при Генассамблее. На заседании предлагается заслушать доклад генерального секретаря ООН, после чего провести интерактивный диалог.

"Принятие консенсусом резолюции "Пропавшие без вести лица" является убедительным свидетельством общей приверженности международного сообщества решению этой актуальной гуманитарной проблемы", - подчеркнули в МИД Азербайджана.

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