Переговорщики Трампа поедут в Москву на встречу с Путиным

Вопреки желанию Киева поскорее устроить встречу лидеров Украины и России, Москва к такой встрече не готова.

«Россияне говорят, что хотят видеть больший прогресс, прежде чем [президент России Владимир] Путин и [президент Украины Владимир] Зеленский встретятся лицом к лицу. Между лидерами нет ни любви, ни доверия», — заявил по окончании раунда трехсторонних переговоров в Абу-Даби Джаред Кушнер, спецпосланник и зять американского лидера Дональда Трампа.

«Очевидно, что некоторые вещи не работают, именно поэтому мы находимся на пятом году самой продолжительной войны, которую Европа видела за долгое время», — констатировал Кушнер.

Комментируя возможность вовлечения Европы в переговоры Украины, США и России, американский спецпосланник сказал: «Если бы Европа смогла определить одного человека, который выступал бы от её имени, это стало бы бо́льшим достижением, чем добиться от россиян включения их в переговоры».

Говоря о дальнейших планах посредничества, Кушнер сообщил, что вместе с другим спецпосланником Трампа, Стивом Уиткоффом, отправится в четверг в Москву на встречу с Путиным, «чтобы пройтись по тому, что обсуждалось сегодня».

«Мы видим некоторые перспективы и возможности», — подчеркнул спецпосланник Трампа.

Источник: Clash Report