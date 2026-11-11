«Купил квартиру, а ее продали другому»: участник войны Азиз Гулузаде заявил о двойной продаже жилья - ФОТО - ВИДЕО

Буквально на днях в сети распространилось видео участника Второй Карабахской войны Азиза Гулузаде. В своем обращении он рассказал о том, что купленную им квартиру позже продали другому человеку.

Мы решили поговорить с самим Азизом Гулузаде, чтобы прояснить суть ситуации.

Как рассказал нам участник Отечественной войны, руководитель компании İnşaat Konstruksiya MMC Рауф Алиев продал его квартиру другому человеку. По его словам, из-за Рауфа Алиева за 10 лет пострадали более 300 других граждан.

Как отметил Азиз Гулузаде, у него имеются все надлежащие документы, и он уже более года судится. Он успел обратиться во все необходимые инстанции.

«В настоящее время мы - 4-5 пострадавших - объединились и обратились в суд. 3 года назад я приобрел двухкомнатную квартиру площадью 90 квадратных метров. На данный момент здание сдано в эксплуатацию. Когда я ее купил, она была без ремонта, мы просто приезжали туда, но я наклеил на дверь номер на случай, если у кого-то из работников здания возникнут вопросы. И вот однажды мы приехали и увидели, что дверь заменена, а открывшие ее люди заявили, что они являются хозяевами квартиры. То есть в течение месяца квартиру продали второму лицу. И это указание о повторной продаже квартиры дал именно Рауф», - поделился он.

По словам Азиза Гулузаде, в здании нет купчих (выписок из реестра), квартиры проданы всем на основании договоров.

«Просто по результатам экспертизы у нас на документе ксерокопия печати, а у них - официальная. Как может быть официальная печать, если такая печать была упразднена антикоррупционными органами много лет назад из-за подобных махинаций?» - добавил он.

Мы в свою очередь обратились за комментарием и к руководителю компании İnşaat Konstruksiya MMC Рауфу Алиеву, чтобы узнать мнение противоположной стороны.

«Азиз Гулузаде у нас квартиру не покупал. В настоящее время идет судебное разбирательство, этот документ поддельный, он не имеет отношения к нашей компании. Мы же ждем окончательного решения суда. То есть какое-то третье лицо изготовило документ от имени компании İnşaat Konstruksiya MMC и продало квартиру», - сообщил руководитель компании.

Эта история - больше чем просто локальный имущественный спор между гражданином и застройщиком. Она обнажает целый пласт системных проблем в сфере долевого строительства, где отсутствие полноценных выписок из реестра (купчих) и непрозрачность первичных договоров годами создают благодатную почву для злоупотреблений и двойных продаж. Особенно горько осознавать, когда с подобным беспределом сталкивается человек, защищавший родину на фронте. Сегодня и у Азиза Гулузаде, и у руководства İnşaat Konstruksiya MMC есть свои аргументы, документы и версии происходящего. Однако истинные масштабы этой проблемы и правовую оценку действиям всех вовлеченных лиц теперь может дать исключительно беспристрастный суд.



