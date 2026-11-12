Уиткофф надеется, что мир стал ближе после переговоров в Абу-Даби

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что состоявшиеся в Абу-Даби трехсторонние переговоры Москвы, Вашингтона и Киева смогут приблизить мирное урегулирование российско-украинского кризиса.

«Надеюсь, что так», — сказал Уиткофф, отвечая на вопрос журналистов о том, приблизили ли переговоры в Абу-Даби мирное урегулирование конфликта между Россией и Украиной.

Ранее эмиссары США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Представители американской стороны приехали к отелю Four Seasons, который находится недалеко от Кремля.

Кушнер ранее заявлял, что они с Уиткоффом планируют обсудить с главой российского государства темы, поднятые на трехсторонних переговорах в столице Объединенных Арабских Эмиратов.

Источник: ТАСС