В Азербайджане в следующем году на покрытие расходов медиаструктур будет выделено 68,4 миллиона манатов

В проекте государственного бюджета на 2027 год на финансирование сфер культуры, искусства, информации, физической культуры, молодежной политики и другой аналогичной деятельности предусмотрено 643 миллиона манатов.

Это на 116 миллионов манатов, или на 22 процента больше по сравнению с исполнением за 2025 год. В среднесрочной перспективе, а именно по сравнению с 2023 годом, удельный вес этих расходов в структуре расходов госбюджета в 2027 году вырос на 39 процентов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил заместитель министра финансов Гималай Мамишов во время обсуждения законопроекта «О государственном бюджете на 2027 год» на состоявшемся сегодня совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по молодежи и спорту, по общественным объединениям и религиозным образованиям, по культуре.

Он сообщил, что 239 миллионов манатов (или 37 процентов) из указанных средств будут направлены на деятельность в сфере культуры и искусства, в том числе на содержание библиотек, музеев, центров культуры, театров и музыкальных коллективов; 68,4 миллиона манатов (или 11 процентов) — на расходы телевидения, радио и издательств; 49 миллионов манатов (или 7,5 процента) — на финансирование мероприятий по физической культуре и молодежной политике; 22,8 миллиона манатов (или 3,5 процента) — на творческие союзы, общества и другие расходы, связанные с религиозными мероприятиями; а 264 миллиона манатов (или 41 процент) — на финансирование других предприятий и мероприятий в этих сферах (централизованные культурные мероприятия, бухгалтерия, ремонт объектов культуры, укрепление материально-технической базы и т. д.).

Замминистра отметил, что на расходы по содержанию действующих в зарубежных странах культурных центров Азербайджана в будущем году прогнозируется выделение 13,7 миллиона манатов, что на 20 процентов больше по сравнению с 2026 годом. На содержание действующих в стране центров Гейдара Алиева, историко-краеведческих музеев и аналогичных учреждений культуры предусмотрено 49,7 миллиона манатов.

«На покрытие расходов и обеспечение деятельности медиаструктур на следующий год в общей сложности предусмотрено 68,4 миллиона манатов. На финансирование мероприятий по донесению азербайджанской культуры до мировой общественности посредством телевидения, развитию сфер театра и кино прогнозируется выделение 13,3 миллиона манатов, а на централизованные культурные мероприятия Министерства культуры — 26,8 миллиона манатов», — добавил он.

Г. Мамишов довел до внимания, что наряду с этим в проекте бюджета на следующий год прогнозируется выделение 51,6 миллиона манатов в связи с деятельностью некоторых организаций, в том числе театров и концертных учреждений, 3,4 миллиона манатов — на деятельность Международного центра Низами Гянджеви, 3,1 миллиона манатов — на содержание находящихся в подчинении Министерства культуры Киноагентства и Государственного фильмофонда, а также 9 миллионов манатов — на обеспечение устойчивого развития азербайджанского кино.