Не дать войне похоронить правду. Как Азербайджан выводит проблему пропавших без вести на международный уровень

Для одних война заканчивается в день прекращения огня. Для семей пропавших без вести она продолжается всякий раз, когда на вопрос о судьбе близкого снова нечего ответить.

Нет могилы, к которой можно прийти, нет достоверной даты смерти, нет уверенности даже в том, что произошло с человеком. Остается ожидание, которое может растянуться на годы и десятилетия. Именно поэтому проблема пропавших без вести не должна становиться лишь приложением к послевоенной дипломатии или исчезать из международной повестки после подписания мирного соглашения. Азербайджан последовательно добивается того, чтобы она рассматривалась как самостоятельная гуманитарная и правовая проблема, требующая конкретных международных действий.

10 ноября в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Третий комитет принял консенсусом резолюцию «Пропавшие без вести лица» (A/C.3/81/L.24), выдвинутую по инициативе Азербайджана. В качестве соавторов к документу присоединились 63 государства, представляющие различные регионы мира. Это очередной результат дипломатической работы, которую Баку ведет по данной теме уже почти четверть века. Однако нынешнее решение заслуживает отдельного внимания не только потому, что инициатива вновь получила широкую поддержку. В текст включены положения, расширяющие международную повестку по проблеме пропавших без вести и связывающие ее с мирными процессами, установлением ответственности и практическим сотрудничеством государств.

От национальной трагедии к международной повестке

Инициатива Азербайджана впервые была представлена на 57-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2002 году. С тех пор соответствующая резолюция выносится на рассмотрение Генассамблеи раз в два года и традиционно принимается консенсусом. За это время тема пропавших без вести постепенно вышла за рамки отдельной национальной проблемы и стала частью более широкого международного разговора о последствиях вооруженных конфликтов, соблюдении международного гуманитарного права и праве семей знать судьбу своих близких.

Показательна и динамика международной поддержки. В 2024 году к предыдущей редакции резолюции в качестве соавторов присоединились 56 государств. В нынешнем цикле их число достигло 63. Само по себе увеличение количества соавторов не следует превращать в соревнование цифр, однако оно свидетельствует о расширении круга стран, готовых поддерживать инициативу и участвовать в формировании международного подхода к проблеме.

Здесь важна последовательность Азербайджана. Речь идет не о разовой дипломатической акции, предпринятой в ответ на очередной информационный повод. Баку на протяжении многих лет возвращает этот вопрос на площадку ООН, добиваясь закрепления соответствующих обязательств в международных документах и расширения механизмов сотрудничества. Подобная работа требует терпения, профессиональной дипломатии и способности добиваться поддержки государств, чьи исторические обстоятельства и политические интересы далеко не всегда совпадают.

Особое значение имеет тот факт, что инициатива Азербайджана не ограничена исключительно последствиями армяно-азербайджанского конфликта. Войны и вооруженные противостояния в разных частях мира оставляют после себя тысячи семей, не знающих, что произошло с их близкими. Поэтому универсальный характер резолюции усиливает ее значение. Она обращается ко всем государствам, являющимся сторонами вооруженных конфликтов, и напоминает им об обязательствах по предотвращению исчезновений, установлению судьбы пропавших и предоставлению информации родственникам.

Для Азербайджана, пережившего многолетнюю оккупацию и столкнувшегося с масштабной проблемой пропавших без вести, эта международная повестка имеет особое человеческое измерение. Но именно выход за пределы национального случая позволяет добиваться того, чтобы проблема не воспринималась как предмет двустороннего политического спора. Право семьи знать судьбу близкого не зависит от того, в какой стране произошел конфликт, кто одержал в нем победу и какие политические отношения сложились после прекращения боевых действий.

Новые положения - более предметный подход

В нынешней редакции резолюции появились несколько важных дополнений. Одно из наиболее существенных касается мест захоронения. Государства призываются сотрудничать в установлении, картировании и сохранении таких мест. Причем впервые в контексте этой резолюции прямо упоминаются индивидуальные, коллективные и массовые захоронения.

Это не редакционная деталь. Поиск пропавших без вести невозможен без доступа к информации о местах, где могут находиться останки погибших. Недостаточно признать существование проблемы и выразить готовность ее решать. Необходимы конкретные сведения, архивные материалы, свидетельства очевидцев, данные о расположении захоронений, а также возможность проведения поисковых и судебно-медицинских мероприятий. Установление мест захоронения и их сохранение позволяют не допустить уничтожения улик, обеспечивают условия для идентификации останков и дают семьям возможность получить ответы, которых они ждут десятилетиями.

Вторая принципиальная новация - включение проблемы пропавших без вести в контекст мирных переговоров и процессов миростроительства. Резолюция подчеркивает, что установление судьбы таких людей должно становиться частью усилий по урегулированию конфликтов. И это, пожалуй, один из наиболее важных политических выводов документа.

В прежней дипломатической практике гуманитарные вопросы нередко оставались на периферии переговоров. Стороны обсуждали границы, безопасность, транспортные коммуникации и экономическое сотрудничество, тогда как судьбы конкретных людей откладывались на неопределенное будущее. Но нельзя построить устойчивый мир, если семьи продолжают искать пропавших родственников, а информация, способная пролить свет на их судьбу, остается недоступной. Включение этого вопроса в мирные процессы означает, что гуманитарные последствия конфликта должны учитываться при обсуждении будущих отношений, а не переноситься в категорию дел, которыми когда-нибудь займутся соответствующие ведомства.

Это положение особенно актуально для будущих отношений Азербайджана и Армении. Завершение вооруженного противостояния само по себе не устраняет гуманитарные последствия многолетнего конфликта. Установление судьбы пропавших, обмен информацией о местах захоронений и содействие идентификации останков должны оставаться предметом практического взаимодействия. Речь идет о людях, а не о политических формулировках, которые можно бесконечно переносить из одного переговорного документа в другой.

Еще один важный блок касается безнаказанности. В резолюции напоминается, что случаи, связанные с пропавшими без вести, могут быть связаны с действиями, составляющими уголовные преступления. Подчеркивается необходимость положить конец безнаказанности за нарушения международного гуманитарного права и прав человека.

Таким образом, документ не ограничивается гуманитарным призывом помочь семьям. Он вновь обращает внимание государств на правовую сторону вопроса. Исчезновение человека в условиях вооруженного конфликта может быть следствием нарушения международного права, а сокрытие информации о его судьбе способно продлевать страдания родственников и препятствовать установлению истины. Поиск пропавших и выяснение обстоятельств их исчезновения должны идти рука об руку.

Азербайджанская реальность за международными формулировками

За международно-правовыми положениями резолюции стоят вполне конкретные цифры, которые Азербайджан представляет на площадке ООН. 20 октября 2026 года представитель нашей страны в Третьем комитете сообщил, что в связи с прежним конфликтом в Азербайджане числятся пропавшими без вести более 4 тысяч человек. Среди них 288 женщин, 71 ребенок и 319 пожилых людей.

Поиски после освобождения оккупированных территорий были активизированы. К моменту выступления обнаружили останки 913 человек. С помощью ДНК-анализа и судебно-медицинских методов удалось идентифицировать 328 человек, останки 273 из них передали семьям для погребения. Кроме того, с момента окончания конфликта были обнаружены 32 массовых захоронения, содержащие останки 253 человек.

Эти показатели позволяют оценить масштаб работы, но за ними стоит куда более тяжелая реальность. Каждая цифра - отдельная человеческая история, семья, лишенная возможности узнать, что произошло с родным человеком. Для одних родственников идентификация останков становится долгожданным ответом, позволяющим наконец проститься с близким. Для других ожидание продолжается. И пока судьба хотя бы одного человека остается неизвестной, вопрос нельзя считать закрытым.

Особенно важно, что поисковая работа не заканчивается обнаружением останков. Необходимы сложные экспертные процедуры, сопоставление образцов ДНК, изучение свидетельств, установление обстоятельств гибели и передача останков родственникам. При этом доступ к предполагаемым местам захоронений может быть затруднен из-за мин и неразорвавшихся боеприпасов. Именно поэтому в новой резолюции отдельно выражена обеспокоенность тем, что мины, взрывоопасные пережитки войны и самодельные взрывные устройства препятствуют установлению местонахождения пропавших без вести.

Для Азербайджана это не отвлеченная угроза. На освобожденных территориях продолжается масштабная работа по разминированию, и взрывоопасные предметы представляют опасность как для специалистов, ведущих поисковые мероприятия, так и для граждан, возвращающихся в родные населенные пункты. В такой обстановке информация о местах захоронений, минных полях и других опасных участках приобретает двойное значение. Она необходима для установления судьбы пропавших и для предотвращения новых человеческих жертв.

Важнейшим элементом работы остается доступ к архивам и сведениям, которыми располагает армянская сторона. Азербайджан неоднократно указывал на необходимость предоставления информации о местах захоронений, открытия архивов и сбора свидетельских показаний. Это не просто пожелание гуманитарного характера. Международное гуманитарное право возлагает на стороны вооруженного конфликта обязанность принимать все практически возможные меры для выяснения судьбы пропавших и информирования их семей. Международный комитет Красного Креста также подчеркивает, что соответствующие обязательства могут сохраняться и после окончания вооруженного конфликта.

От признания проблемы - к международным механизмам

Нынешняя резолюция предусматривает и конкретные последующие действия в рамках ООН. Генсека ООН просят представить всеобъемлющий доклад о выполнении резолюции Совету по правам человека и Генассамблее. Кроме того, предусматривается созыв неформального заседания высокого уровня Генассамблеи с участием соответствующих структур ООН и наблюдателей. На нём генсек выступит с брифингом, после чего состоится интерактивный диалог.

Это важное дополнение, поскольку международная поддержка должна иметь продолжение. Принятие резолюции консенсусом - значимый политический результат, но само по себе оно не обнаружит места захоронений, не откроет архивы и не вернет семьям останки пропавших. Для этого нужны постоянное внимание международных институтов, обмен информацией, экспертная помощь и политическая воля государств. Доклад генсека и заседание высокого уровня создают дополнительные возможности для обсуждения того, как принятые обязательства выполняются на практике.

Международное измерение этой работы Азербайджан развивает и на собственной площадке. С 7 по 10 октября этого года в рамках Бакинского диалога по проблеме пропавших без вести прошла четвертая международная конференция, посвященная укреплению доверия и поиску эффективных механизмов установления судьбы пропавших. 8 октября была принята итоговая декларация, в которой участники призвали государства предотвращать исчезновения людей, активизировать поиски, предоставлять родственникам необходимую информацию и расширять участие международных организаций. В программе конференции были также посещения освобожденных территорий, в том числе Ходжалы, Шуши и Лачина, что позволило участникам непосредственно ознакомиться с гуманитарными последствиями конфликта и трудностями поисковой работы в условиях минной опасности.

Таким образом, деятельность Азербайджана складывается из нескольких взаимосвязанных направлений. Инициатива в ООН обеспечивает международно-политическую и нормативную основу, Бакинский диалог создает площадку для обмена опытом и обсуждения практических механизмов, а работа госструктур внутри страны направлена на поиски, идентификацию и возвращение останков семьям. Важно, что эти усилия не существуют отдельно друг от друга. Они формируют последовательную линию, в которой международная дипломатия должна помогать решать конкретную человеческую проблему. В конечном счете результат этой дипломатии будет измеряться не количеством государств, поддержавших резолюцию, а числом семей, которые наконец получат ответ о судьбе своих близких.