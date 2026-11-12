Габалинский учебный центр расширит парк самолетов для подготовки местных пилотов

С 2024 года по настоящее время в Габалинском центре подготовки летного состава прошли обучение 17 пилотов.

Как передает командированный в Габалу корреспондент 1news.az, об этом журналистам заявил заместитель начальника Габалинского центра подготовки летного состава Сеймур Гулиев.

По его словам, в 2024 году центр подготовки получил статус учебной организации: «В будущем потенциал подготовки местных пилотов будет усилен. В настоящее время у нас имеется пять воздушных судов Cessna.

В конце этого года планируется поставка еще одного самолета Cessna. Это приведет к расширению наших учебных возможностей и внесет вклад в подготовку местных кадров».

Он отметил, что в данный момент в Международном аэропорту Габала подготовку проходит 41 пилот-стажер:

«С 2024 года по сегодняшний день учебная организация уже выпустила и передала пассажирской авиакомпании AZAL 17 пилотов».