Пилот-стажер AZAL: «Я успешно выполнил свой заключительный экзаменационный полет»

«Я успешно выполнил свой заключительный экзаменационный полет. Тем самым я завершил процесс обучения. Выражаю благодарность всем, в первую очередь коллективу AZAL, за предоставленную мне возможность».

Как передает командированный в Габалу корреспондент 1news.az, об этом журналистам заявил пилот-стажер авиакомпании AZAL Руфат Джумалы.

По его словам, в 2021 году он окончил Национальную академию авиации, а с декабря 2024 года приступил к учебным полетам.

Р. Джумалы сообщил, что на начальном этапе подготовки выполнял полеты на однодвигательном самолете Cessna 172, а затем продолжил обучение на двухдвигательном учебно-тренировочном самолете Diamond DA42.