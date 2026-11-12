Центр подготовки летного состава AZAL в Габале планирует выпускать до 60 пилотов в год

Центр подготовки летного состава ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL), расположенный в Габале,планирует расширить возможности по подготовке местных пилотных кадров, а также увеличить количество учебных самолетов и инструкторов.

Как передает командированный в Габалу корреспондент 1news.az, об этом журналистам сообщил заместитель начальника центра Сеймур Гулиев.

По его словам, в настоящее время учебный парк центра насчитывает 5 самолетов типа Cessna 172S. До конца текущего года в Азербайджан планируется доставить еще одно такое воздушное судно, а в 2027–2028 годах количество самолетов Cessna планируется довести до более чем 10 единиц.

«Нашим главным приоритетом является подготовка местных кадров. Расширение авиапарка значительно увеличит возможности подготовки пилотов в стране», — отметил он.

С. Гулиев сообщил, что за счет имеющегося парка самолетов и инструкторского потенциала сейчас возможна подготовка 16 пилотов в год. Цель центра на ближайшие годы — довести этот показатель до 60 человек ежегодно.

Он добавил, что в настоящее время 4 инструктора проходят соответствующие курсы подготовки в Турции. Ожидается, что с их выходом на работу в январе общее число инструкторов в центре достигнет 8 человек. Кроме того, в 2027–2028 годах планируется подготовить в общей сложности 19 новых инструкторов.

По словам заместителя начальника центра, важное место в обучении пилотов занимают тренажерные тренировки.В настоящее время авиатренажер находится в Национальной академии авиации, где и проводятся соответствующие занятия.

«В процессе подготовки пилотов используются тренажерные тренировки. Это крайне важно для адаптации будущих пилотов к различным условиям полета и овладения необходимыми навыками», — подчеркнул он.

