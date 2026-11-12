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Новая техника и международные стандарты: в Габале модернизируют подготовку пилотов гражданской авиации

Фаига Мамедова18:19 - Сегодня
Новая техника и международные стандарты: в Габале модернизируют подготовку пилотов гражданской авиации

«В центре проводится подготовка на однодвигательных (SEP) и двухдвигательных (MEP) воздушных судах: «В качестве примера однодвигательных самолетов можно привести Cessna 172S. Кроме того,проведены переговоры о закупке новых самолетов типа Diamond. Согласно планам, в 2027 году будут введены в эксплуатацию один самолет Diamond и один тренажер для данного типа воздушного судна».

Как передает командированный в Габалу корреспондент 1news.az, об этом журналистам заявил заместитель начальника Габалинского центра подготовки летного состава Сеймур Гулиев.

Он также обратил внимание на то, что подготовка пилотов осуществляется по модульным и интегрированным программам: «В рамках модульной программы кандидаты сначала сдают 9 экзаменов, после чего получают лицензию частного пилота (PPL). Переход на следующие этапы может осуществляться позже в зависимости от возможностей подготовки кандидата».

«Главная особенность модульной программы заключается в поэтапной организации обучения. Кандидат сначала получает PPL, а затем завершает остальные этапы, необходимые для получения лицензии коммерческого пилота (CPL)», — подчеркнул С. Гулиев.

По его словам, общее количество летных часов, необходимое для получения лицензии коммерческого пилота, в зависимости от программы обучения составляет 210 часов. После завершения этих этапов подготовки пилот может получить соответствующее свидетельство.

С. Гулиев также затронул важность подготовки к полетам по приборам (IR — Instrument Rating). Он сообщил, что такое обучение дает пилотам навыки выполнения полетов в условиях ограниченной видимости, облачности и сложных метеорологических условий, ориентируясь преимущественно на показания бортовых приборов.
«Раньше для прохождения подготовки инструкторов по полетам по приборам нашим пилотам приходилось выезжать за рубеж. Однако в 2026 году центр получил соответствующие полномочия в этом направлении. Теперь наши пилоты, отвечающие всем требованиям, могут проходить подготовку внутри страны и получать соответствующий статус инструктора», — заявил он.

Заместитель начальника центра добавил, что расширение этих возможностей послужит подготовке местных авиационных специалистов, снижению зависимости от обучения за рубежом и укреплению обеспечения страны пилотными кадрами.
 

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