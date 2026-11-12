Стрельба в Вашингтоне: пять человек ранены вблизи Белого дома - ВИДЕО
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Пять человек получили огнестрельные ранения в результате стрельбы неподалёку от Белого дома.
Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на местную полицию. По предварительным данным агентства, один из пострадавших, предположительно, скончался.
Инцидент произошёл в районе Логан-Серкл. По информации полиции, сообщения о стрельбе поступали сразу из нескольких мест.
Обстоятельства произошедшего и возможные мотивы стрелявших пока не раскрываются.
К расследованию подключились сотрудники федерального Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF). Помощь местным правоохранителям также оказывает отделение ФБР в Вашингтоне.
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