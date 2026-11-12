Стрельба в Вашингтоне: пять человек ранены вблизи Белого дома - ВИДЕО

Пять человек получили огнестрельные ранения в результате стрельбы неподалёку от Белого дома.

Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на местную полицию. По предварительным данным агентства, один из пострадавших, предположительно, скончался.

Инцидент произошёл в районе Логан-Серкл. По информации полиции, сообщения о стрельбе поступали сразу из нескольких мест.

Обстоятельства произошедшего и возможные мотивы стрелявших пока не раскрываются.

К расследованию подключились сотрудники федерального Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF). Помощь местным правоохранителям также оказывает отделение ФБР в Вашингтоне.