Президент Азербайджана Ильхам Алиев в Дублине встретился с президентом Совета Европейского Союза - ФОТО

12 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в Дублине встретился с президентом Совета Европейского Союза Антониу Коштой.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, президент Совета Европейского Союза Антониу Кошта выразил удовлетворение развитием отношений между Азербайджаном и Европейским Союзом, вспомнил о своем визите в нашу страну. Он пригласил Президента Ильхама Алиева посетить с визитом Брюссель для продолжения обсуждения вопросов диалога и сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом.

Глава государства вспомнил визит в нашу страну президента Совета Европейского Союза Антониу Кошты, отметив, что этот визит открывает хорошие возможности для развития отношений. Коснувшись роли нашей страны как надежного партнера в обеспечении энергоснабжения и энергетической безопасности Европы, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в настоящее время Азербайджан экспортирует газ в 10 государств-членов Европейского Союза.

Была отмечена важность пересмотра долгосрочных энергетических договоров и финансовых механизмов с точки зрения продолжения успешного сотрудничества между нашей страной и Европейским Союзом в области поставок газа.

В ходе беседы было затронуто сотрудничество между Азербайджаном и Европейским Союзом в энергетической сфере, в том числе в области возобновляемой энергетики, и в этой связи подчеркнута достигнутая между Азербайджаном, Грузией, Турцией и Болгарией договоренность об экспорте возобновляемой энергии на европейский рынок.

Было сообщено, что оценка проекта железной дороги в Нахчыване, проводимая Европейским Союзом, будет завершена в ближайшее время.

Была отмечена важность Среднего коридора, состоялся обмен мнениями о развитии транспортной связанности.