Президент Азербайджана Ильхам Алиев в Дублине встретился с Президентом Литвы
12 ноября в Дублине состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в ходе беседы было подчеркнуто, что политические отношения между нашими странами находятся на хорошем уровне, отмечено наличие большего потенциала для развития сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и других областях.
Главы государств Азербайджана и Литвы обменялись мнениями по региональной мирной повестке, двусторонним отношениям и расширению связей между Азербайджаном и Европейским Союзом.
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