 Президент Азербайджана Ильхам Алиев в Дублине встретился с Премьер-министром Великобритании - ФОТО | 1news.az | Новости
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев в Дублине встретился с Премьер-министром Великобритании - ФОТО

Редакция 1news01:15 - Сегодня
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в Дублине встретился с Премьер-министром Великобритании - ФОТО

12 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в Дублине встретился с Премьер-министром Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Энди Бернэмом.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сначала состоялся обмен «Совместной Декларацией о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии».

В ходе беседы было подчеркнуто, что принятие этой Декларации официально вывело наши отношения на качественно новый уровень. Было вновь отмечено, что отношения между Азербайджаном и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии носили характер стратегического партнерства даже до принятия данного документа.

Говоря о продолжающемся более 30 лет успешном сотрудничестве между нашими странами в энергетической сфере, глава государства отметил, что Великобритания является крупнейшим европейским инвестором в Азербайджане.

Было подчеркнуто, что в настоящее время имеются широкие возможности для сотрудничества также в сферах возобновляемой энергетики, высоких технологий и искусственного интеллекта. В этой связи была отмечена значимость состоявшихся в последние месяцы визитов в Азербайджан высокопоставленных представителей Великобритании и проведенных в их рамках переговоров.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам международной повестки.

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