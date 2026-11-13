Президент Ильхам Алиев принял участие в круглом столе в рамках 9-го саммита Европейского политического сообщества - ФОТО

12 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в круглом столе на тему «Создание конкурентоспособной Европы – инновации, связанность и доступная энергия» (Building a competitive Europe – innovation, connectivity and affordable energy), состоявшемся в Дублине в рамках 9-го саммита Европейского политического сообщества.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, выступая на мероприятии, Президент Ильхам Алиев отметил, что в будущем роль альтернативных источников энергии будет еще больше возрастать. Коснувшись роли нашей страны в обеспечении энергетической безопасности Европы, глава государства в этой связи отметил Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Европейским Союзом о стратегическом партнерстве в области энергетики, подписанный в 2022 году. Он сообщил, что с тех пор поставки газа из нашей страны в Европейский Союз увеличились с восьми миллиардов до тринадцати миллиардов кубометров. Глава государства сказал, что это составляет почти половину экспорта Азербайджана. Президент Ильхам Алиев сообщил о планах наращивания поставок газа, подчеркнув в этой связи открытие новых месторождений.

Глава государства отметил, что сегодня газопровод, протянувшийся от Баку до Италии через территории семи стран и обеспечивающий поставки газа в десять стран Европейского Союза через интерконнекторы в Болгарии, полностью загружен. Президент Ильхам Алиев подчеркнул необходимость расширения его пропускной способности, сообщив, что мощность трубопровода, пролегающего в Грецию и Италию, увеличена с 10 миллиардов до 11,2 миллиарда кубометров.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что общая производственная мощность перерабатывающих предприятий Азербайджана составляет 30 миллионов тонн.