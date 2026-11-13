Трамп назвал страны, попросившие США повременить с эскалацией конфликта с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон воздерживается от дальнейшего ужесточения мер в конфликте с Ираном по просьбе нескольких ближневосточных государств.

Американский журналист Стивен Эй Смит поинтересовался у главы Белого дома, почему США до сих пор не могут завершить конфликт с Исламской Республикой.

«Саудовская Аравия просила меня: „Пожалуйста, на некоторое время оставьте все так, как есть“», — ответил Трамп.

По его словам, с аналогичной просьбой выступили Бахрейн, Катар, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты.

Американский лидер добавил, что без просьб этих стран он «зашел бы дальше».