Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкой стороне
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Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турции Яшару Гюлеру в связи с гибелью военнослужащих в результате крушения вертолета в провинции Малатья.
«Меня глубоко опечалила весть о гибели четырех военнослужащих в результате крушения военного вертолета типа S-70 в провинции Малатья», — отмечается в письме соболезнования, сообщает пресс-служба оборонного ведомства Азербайджана.
«Желаю упокоения душ погибших военнослужащих, разделяю горе их близких, с глубокой скорбью выражаю соболезнования их семьям», — говорится в послании.
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