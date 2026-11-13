Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкой стороне

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турции Яшару Гюлеру в связи с гибелью военнослужащих в результате крушения вертолета в провинции Малатья.

«Меня глубоко опечалила весть о гибели четырех военнослужащих в результате крушения военного вертолета типа S-70 в провинции Малатья», — отмечается в письме соболезнования, сообщает пресс-служба оборонного ведомства Азербайджана.

«Желаю упокоения душ погибших военнослужащих, разделяю горе их близких, с глубокой скорбью выражаю соболезнования их семьям», — говорится в послании.