71-летний мужчина, превративший свой дом в Билясуваре в притон, привлечен к ответственности

Пожилой мужчина, вовлекавший женщин в занятие проституцией и превративший собственный дом в Билясуваре в притон, привлечен к уголовной ответственности.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции в Билясуваре, был задержан местный житель Р. Керимов (условное имя), 1955 года рождения, сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az.

Во время операции в его доме также были обнаружены посторонние лица.

По данному факту в отношении Р. Керимова было возбуждено уголовное дело по статьям 243 и 244 Уголовного кодекса Азербайджана (вовлечение в занятие проституцией и организация либо содержание притона).

В ходе расследования выяснилось, что члены семьи мужчины проживают в Баку. Сам он жил один в доме в Билясуваре, где вовлек в занятие проституцией свою соседку и организовывал ее встречи с другими мужчинами, за что получал по 10 манатов.

В своих показаниях Р. Керимов заявил, что мать соседки задолжала ему значительную сумму денег, и он пригласил женщину к себе домой, чтобы обсудить этот вопрос.

По приговору Билясуварского районного суда мужчина был признан виновным по вышеуказанным статьям - ему назначено наказание в виде штрафа в размере 3,5 тыс. манатов, а также двух лет исправительных работ с удержанием 20% заработка в пользу государства.