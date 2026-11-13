Азербайджан не присоединился к трем документам, принятым Европейским политическим сообществом.

Об этом 1news.az сообщили в Министерстве иностранных дел.

Отмечается, что в связи с данным вопросом начальник Управления пресс-службы министерства Айхан Гаджизаде ответил на запрос СМИ.

«12 ноября в Дублине в ходе саммита Европейского политического сообщества (EPC) ряд стран присоединился к выдвинутым по инициативе некоторых государств «Декларации об основных принципах европейской безопасности», «Заявлению по миграции» и «Заявлению Европейской коалиции по борьбе с наркотиками».

Как известно, EPC сформировано как неформальная диалоговая платформа, нацеленная на поощрение взаимного доверия и сотрудничества между странами. Целью участия нашей страны в EPC является обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, обсуждение подходов к общим вызовам и расширение возможностей сотрудничества со странами-участницами. В связи с этим азербайджанская сторона не присоединилась к упомянутым документам, создающим дополнительные юридические и политические обязательства», — заявил официальный представитель министерства в ответе на вопрос.