 В Азербайджане выявили крупную партию метамфетамина в грузе из Ирана - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Общество

В Азербайджане выявили крупную партию метамфетамина в грузе из Ирана - ФОТО - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий15:28 - Сегодня
В Азербайджане выявили крупную партию метамфетамина в грузе из Ирана - ФОТО - ВИДЕО

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий и мер таможенного контроля, проведенных сотрудниками Главного таможенного управления Нахчывана, удалось предотвратить транзитную перевозку особо крупной партии психотропного вещества через территорию Азербайджана.

На таможенном посту «Шахтахты» таможенному досмотру подвергли транспортное средство, перевозившее груз «фруктовый сок и энергетические напитки» из Исламской Республики Иран в Федеративную Республику Германия транзитом через территорию Азербайджана, сообщает 1news.az со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

При проверке с помощью стационарного рентгеновского оборудования в грузе были обнаружены подозрительные изображения. Кроме того, выяснилось, что некоторые коробки были обожжены для нанесения специальных отметок, отличающих их по внешнему виду от остальных.

В ходе дальнейшей проверки с применением служебной собаки кинологической службы было установлено, что в 84 прозрачных пластиковых бутылках, находившихся в 11 коробках, содержится жидкость красного цвета с резким запахом.

По результатам исследования, проведенного Центром судебной экспертизы министерства юстиции Нахчыванской АР, установлено, что в бутылках, которые специальным способом были скрыты от таможенного контроля, находилось особо крупное количество психотропного вещества - метамфетамина. Его чистый вес в жидком состоянии составил 29 кг 485,111 г.

По данному факту проводится расследование.

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