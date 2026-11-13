Европейские страны намерены нарастить импорт энергоносителей из Азербайджана

Ряд европейских государств заинтересован в увеличении поставок энергоносителей из Азербайджана с целью снижения зависимости от российского газа.

Об этом европейские лидеры заявили на саммите Европейского политического сообщества в Дублине, сообщает OC Media.

Лидеры шести стран выразили готовность расширить энергетическое сотрудничество с Азербайджаном. Примечательно, что четыре из них — Литва, Ирландия, Молдова и Чехия — в настоящее время не закупают азербайджанский газ.

На полях саммита также обсуждался проект TRIPP, предусматривающий соединение Азербайджана с Нахчываном через территорию Армении.

Президент Литвы Гитанас Науседа, отвечая на вопрос об этой инициативе, подчеркнул важность развития региональных транспортных и энергетических связей.

«Мы поддерживаем все проекты по развитию транспортной инфраструктуры. В Европе мы сейчас обсуждаем транспортные и энергетические связи, особенно между странами Балтии. Однако я считаю, что участие наших друзей, которые несколько оторваны от Европы, также очень важно для создания надежной системы энергоснабжения», — заявил литовский лидер.