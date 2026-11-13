В эти дни в Баку ожидается сильный ветер

Национальная служба гидрометеорологии объявила желтый и оранжевый уровни метеорологической опасности в связи с ожидаемой ветреной погодой в Баку, на Абшеронском полуострове, а также в ряде регионов страны с дневных часов 15 ноября до вечера 16 ноября.

В Баку, на Абшеронском полуострове, а также в Гаджигабуле, Хызы, Гусаре, Нефтчале, Агстафе, Газахе, Мингячевире, Нафталане, Геранбое, Дашкесане и Гобустане объявлен оранжевый уровень опасности. Здесь ожидается северо-западный ветер, скорость которого усилится до 20,8-28,4 м/с.

В Кельбаджаре, Лачине, Джебраиле, Зангилане, Губе, Хачмазе, Шабране, Сиязане, Шамахы, Шеки, Огузе, Габале, Исмаиллы, Билясуваре, Джалилабаде, Лерике, Ярдымлы, Товузе, Шамкире, Гяндже, Гейгеле, Гедабеке, Сальяне, Ширване, Евлахе, Тертере, Агдаме и Барде объявлен желтый уровень опасности. Прогнозируется западный ветер скоростью 13,9-20,7 м/с.